Regiões de Samambaia, Lago Norte, Planaltina e Ceilândia ficarão sem energia nesta quinta-feira

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará manutenção preventiva e poda de árvores em Samambaia, Lago Norte e Planaltina, nesta quinta-feira (29). No mesmo dia, será feita extensão de rede de baixa tensão em Ceilândia. Para executar os serviços, será preciso interromper o fornecimento de energia em algumas localidades dessas regiões.

Em Samambaia, entre 8h e 13h, a Chácara Samambaia, no Núcleo Rural Buriti Tição, ficará sem energia. No período da tarde, entre 13h e 17h30, será a vez do Núcleo Rural Samambaia, na Chácara Cantinho de Nossa Senhora e no Sítio 3 irmãos.

O Núcleo Rural Boa Esperança II, no Lago Norte, também terá o fornecimento de energia interrompido, entre 8h e 13h. Serão afetadas as chácaras 1, 2, 3, 3-A, 5, 5-B, 10-T, 14, 15, 47, 165, 1100-A, Arco Íris, Girassol, Santa Júlia, Paraíso, Santa Efigênia, Padre Cícero, Magayver, Seriema, Fênix, Dalila e Portal Sol.

Em Planaltina, as chácaras 1 a 179 do Condomínio Quintas do Amanhecer II passarão por manutenção preventiva na rede elétrica e ficarão sem energia das 8h40 às 16h. No mesmo horário, a Região da Rocinha, Gleba 4, chácara 470, também terá interrupção no fornecimento.

As informações são da Agência Brasília