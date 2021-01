Regiões de Samambaia e Planaltina ficarão sem energia nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

Duas regiões do Distrito Federal receberão serviços de manutenção da Companhia Energética de Brasília (CEB) nesta sexta-feira (8). Para a segurança das equipes, enquanto os trabalhos estiverem sendo realizados, será necessário interromper o fornecimento de energia.

Em Samambaia, o serviço começa às 8h e deixará a QR 103, nos conjuntos 6 a 8 e a QS 103, no conjunto 3, sem energia até o meio-dia. Em Planaltina será feito o recondutoramento de rede, entre 9h e 15h, com desligamento no Arapoanga, quadras 1 a 10, 14, 16 e 18.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília