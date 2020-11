Região de Saúde Norte amplia atendimentos urológicos no Hospital Regional de Sobradinho

PUBLICIDADE

Durante a campanha Novembro Azul – que alerta para os cuidados com a saúde do homem – a Região de Saúde Norte ampliou a oferta de atendimentos urológicos no Hospital Regional de Sobradinho.

A unidade que atende, em média, 170 pacientes por mês entre primeiras consultas e retornos, vai realizar 200 atendimentos até o final de novembro. O ambulatório de Urologia do HRS é referência para toda a Região Norte, que engloba Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal.

Os pacientes que serão atendidos até o dia 27 de novembro estavam regulados no Complexo Regulador e já estão com as consultas agendadas. Eles foram encaminhados para o serviço especializado pelas unidades básicas de saúde da região.

Para reforçar as ações e chamar atenção do público-alvo da campanha sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, os hospitais regionais de Sobradinho e Planaltina estão iluminados de azul.

“Os hospitais vêm mostrar que o cuidado com a saúde deve estar em primeiro lugar. Vivemos em uma sociedade com muita resistência quanto a procura do homem em realizar esse exame”, reflete a Diretora Administrativa da região, Kelly de Paula Lopes.

As informações são da Agência Brasília