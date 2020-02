Rapaz é preso suspeito de embebedar e matar o namorado da avó

PUBLICIDADE 

Suspeito de embebedar e espancar até a morte o namorado da avó, de 40 anos, um adolescente de 18 anos foi detido no Novo Gama, no Entorno do DF.

O crime aconteceu em 2017, quando o jovem tinha 16 anos. De acordo com as investigações, o suspeito ainda obrigou o irmão de 11 anos a ajudar no espancamento. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em um hospital.

No dia do crime, a vítima estava embriagada na residência, quando o suspeito partiu para as agressões físicas. Logo após, ele obrigou a vítima a beber uma elevada quantidade de bebida alcoólica, misturada com diversos produtos tóxicos, como desodorantes, por exemplo.

Preso na última terça-feira (18), o rapaz confessou o crime e alegou que não tinha a intenção de matar a vítima. Segundo ele, a vítima fazia constantes ameaças.

O rapaz vai permanecer na delegacia da cidade por até cinco dias, sendo, posteriormente, encaminhado pela Justiça para um centro de internação para adolescentes a fim de cumprir a medida educativa. O delegado explica ainda que ele pode ficar internado até os 21 anos de idade por ter realizado o crime quando adolescente.