Racha no Noroeste deixa motorista em estado grave

Uma corrida ilegal (racha) entre dois carros de luxo terminou com um acidente grave na SQNW 307, no Setor Noroeste, próximo à reserva indígena. Um dos veículos veio a capotar, deixando o motorista com múltiplas fraturas. A colisão ocorreu na noite de domingo (5), por volta de 22h.

No racha, havia um Audi A4 Avant de cor cinza e uma Mercedes-Benz de modelo não especificado. O vídeo abaixo mostra uma parte da corrida.

O motorista do Audi A4, que estava sem documentos de identificação, teve múltiplas fraturas, sendo uma delas exposta, na altura do tornozelo direito. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), suspeita-se que ele também teve hemorragia interna.

O Corpo de Bombeiros levou o homem ao Hospital de Base em estado grave. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Subsecretário

O subsecretário de convênios e parcerias da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, Wesley Wenisgton Vieira dos Santos, era o motorista do outro carro envolvido no racha. Wesley se apresentou à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) após o crime.

A Secretaria de Esporte disse, em nota, que aguarda a apuração dos fatos para tomar providências.