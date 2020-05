Profissionais do Hran recebem flores em homenagem ao trabalho

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira profissionais da saúde do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) foram presentados com 400 buquês de tulipas. Ao todo foram 6 mil flores. Essa foi a maneira encontrada para transmitir o reconhecimento e agradecimento por toda a dedicação e esforço dos profissionais da saúde.

A ação se concentrou no prédio administrativo do Hran, na saída do turno dos funcionários do hospital.

“Este é um ato de solidariedade, carinho e reconhecimento com nossos servidores. Por isso, agradeço de coração essa homenagem”, afirma o diretor do Hran, Ulysses Castro.

De acordo com a Embaixada do Reino dos Países Baixos, responsável pela ação, são tempos desafiadores e os profissionais de saúde enfrentam o maior desafio de todos, que é o de preservar vidas.

Reconhecimento

A “flor é alimento para a alma”, e esta é a forma que a Embaixada do Reino dos Países Baixos encontrou de honrar quem faz enormes sacrifícios diários para cuidar de todos.

“A tulipa representa o amor fraterno, o amor perfeito e é esse amor que precisamos ter uns com os outros durante esta pandemia, no cuidado com nossos pacientes acometidos pela Covid-19”, destaca Ulysses.

A residente em fisioterapia Vitória Soares, ficou muito feliz e entusiasmada com a homenagem aos servidores do Hran. “Estamos passando por um momento muito difícil, afastados da família, em confinamento, em que a população espera muito de nós. Então, essas flores trazem um conforto e um carinho para todos os profissionais da saúde. É gratificante receber este buquê”, declara.

Para a técnica de enfermagem Elivânia Porto, as flores dão conforto e são uma forma de reconhecimento do trabalho de todos que estão na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus.

“Essa pandemia afeta psicologicamente quem está na linha de frente, tendo contato direto com essa doença. Receber flores no ambiente hospitalar alegra todos nós, pois demonstra o reconhecimento e valor do nosso trabalho”, avalia a servidora.

Elza Laudares, enfermeira, ficou muito feliz por receber um dos buquês de tulipas. Na opinião da profissional, a ação é algo que demonstra carinho, conforto e dá mais confiança para todos trabalharem.

Tulipas

A Embaixada do Reino dos países Baixos, através de seu departamento de Agricultura, acionou diversos atores do setor de floricultura a nível nacional, estadual e local de todas as partes para concretizar esta homenagem. As tulipas vieram do município de Holambra, em São Paulo. Seu nome, junção de Holanda, América e Brasil, se dá em virtude da colônia neerlandesa que se firmou na antiga fazenda Ribeirão.

Com informações da Agência Brasília