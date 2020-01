Presidente do IGESDF lança livro de gestão em Lisboa

PUBLICIDADE 

Francisco Araújo, presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saide do Distrito Federal e imortal da Academia Taguatinguense de Letras, lançou na tarde desta quarta-feira, 9 na sala vip do Oceanário de Lisboa, sua mais recente obra “Gestão Pública em Três Níveis”.

O evento contou com a presença de políticos, empresários e profissionais de saúde portugueses.

Na oportunidade Francisco destacou a importância de levar a sua obra às livrarias portuguesas e disponibiliza-lá para as universidades lusitanas que estudam experiências de gestão em todos os continentes, destacando as afinidades culturais e históricas entre Portugal e o Brasil.

“É imenso o prazer de lançar o meu livro aqui em Lisboa e poder compartilhar experiências de gestão públicas vividas por mim no exercício dos diversos cargos que exerci na carreira de gestor em municípios, estados e no Governo Federal brasileiro” ressaltou.