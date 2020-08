PPP do Metrô: GDF abre consulta e audiência públicas

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), abriu consulta e audiência públicas para apresentar estudos e minutas que vão subsidiar a futura licitação para contratação de parceria público-privada. A PPP vai gerir os serviços do metrô da capital.

Segundo a Semob, a PPP tem por objetivo oferecer ao usuário “um meio confortável, confiável e seguro para seu deslocamento”. Ainda de acordo com a pasta, repassar a gestão do Metrô-DF à iniciativa privada vai reduzir os gastos públicos do GDF para com o serviço.

O contrato com a empresa a ser contratada será de até 30 anos, em um valor de mais de R$ 3,5 bilhões (R$ 3.582.958.723,00).

A consulta pública será disponibilizada no site da Semob. Para contribuir, basta encaminhar e-mail para consultametro@semob.df.gov.br ou entregar no endereço: Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain) – Estação Rodoferroviária, Sobreloja, Ala Sul – CEP: 70631-900, Brasília/DF.

Já a audiência pública está prevista para o dia 17 de setembro. Deve começar às 10h e durar duas horas, na sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). Será disponibilizado um número de WhatsApp onde as pessoas poderão se manifestar, desde que identificadas.