Ponto Cruz: operação apreende maquinário de R$ 100 mil adquirido por meio de estelionato

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

[email protected]

A equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) cumpriu, nesta quinta-feira (14), mandado de busca e apreensão em Goiânia (GO) e apreenderam um maquinário de produção têxtil, avaliado em R$ 100 mil.

De acordo com a PCDF, o bem foi adquirido por meio de estelionato com uso de perfil falso na internet e entregue em endereço de Brasília (DF). O material apreendido faz parte de um Inquérito Policial em curso na DRCC que apura crime cometido pela internet com uso de documentação falsa.

A DRCC descobriu o paradeiro do maquinário, recuperou o objeto e, no curso da operação, devolveu o maquinário ao proprietário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações continuam com o objetivo de identificar demais coautores do crime.