Polícia prende traficante após perseguição pela EPTG

Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes, na EPTG, km 07, na tarde desta terça-feira (11). As equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP A e B) patrulhavam na região quando avistaram um veículo Renault Kwid, na pista do Jockey em alta velocidade seguindo em direção à EPTG, imediatamente os policiais fizeram o acompanhamento do veículo, conseguindo fazer a abordagem, próximo há um hipermercado.

Os policiais militares do 15º Batalhão encontraram na busca pessoal feita com o condutor várias porções de maconha, além de dinheiro trocado. Dentro do veículo, ainda foram encontrado três tabletes de maconha em uma mochila, além de facas e mais dinheiro trocado.

O detido foi encaminhado à 12ª Delegacia para registro e apreensão das drogas.

As informações são da PMDF

