Polícia prende homem em flagrante após tentativa de feminicídio

PUBLICIDADE 

No fim da tarde dessa quarta-feira (1º), por volta de 17h, um homem foi preso por tentativa de feminicídio na área rural do Gama. Ele foi flagrado enquanto atingia sua ex-companheira com golpes de faca.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Rural (3º BPR), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi acionada para verificar uma denúncia de ameaça no Núcleo Rural Monjolo, no Gama. Os policiais ouviram, ao chegarem no endereço, gritos de socorro no interior de uma casa e presenciaram o homem dando facadas na mulher e dizendo que tinha avisado para que ela não chamasse a polícia.

Os policias interviram e impediram que o homem continuasse com as agressões. Durante a contenção do agressor, os policiais tiveram pequenos ferimentos causados pela faca. As facadas atingiram a mulher no pescoço, ombro e cabeça. Para atendê-la, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar atendimento e a encaminhou para o Hospital Regional do Gama.

O homem foi levado à 20º Delegacia onde foi autuado por tentativa de feminicídio, Lei Maria da Penha e lesão corporal. Contra o homem já havia uma medida protetiva por agressões anteriores à vítima.