Polícia faz apreensão de 25 litros de lança perfume no Recanto das Emas

Integrantes do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) realizavam, na madrugada deste domingo (31) o patrulhamento na quadra 616, do Recanto das Emas, quando viram dois homens. Os policiais fizeram a abordagem, porém nada de irregular foi localizado. Com um dos suspeitos, os militares encontraram a quantia de 1.215 reais.

Desconfiados, os policiais utilizaram os cães policiais Drago e Doris para fazer uma varredura no local. Com isso, foram localizadas cinco porções de maconha e um pé de maconha. A residência estava aberta e foi constatado que um dos indivíduos abordados morava naquele local. Os policiais perguntaram a ele se haveria mais droga, fato que foi confirmado pelo jovem de 21 anos.

O rapaz conduziu os policiais pela casa e mostrou onde estavam 25 litros de lança perfume, oito galões vazios para armazenar a droga e garrafas utilizadas para venda do produto. No carro do outro cidadão abordado, os cães encontraram uma porção de cocaína.

A dupla foi conduzida para a 27ª DP, local em que foi registrado o Termo Circunstanciado por uso e porte de substância entorpecente e uso de gás tóxico ou asfixiante.