Policia detém três suspeitos em carro roubado na Samambaia

Um jovem e dois suspeitos foram detidos com um carro furtado, na noite deste sábado (08), em Samambaia. Policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA) desconfiou do veículo com três ocupantes conduzido por um menor de idade, na QR 833.

Na consulta veicular foi constatado que o carro tinha sido furtado no Guará. O trio foi conduzido para a DCA 2, onde foi registrado o ato infracional pelo crime análogo a receptação de veículo. O jovem, de 16 anos, tinha registros de crimes análogos a roubo e tráfico.

Com informações da PMDF