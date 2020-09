PMDF localiza caminhão que danificou viaduto na Avenida das Nações

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou, na tarde desta quarta-feira (23) o caminhão responsável por danificar o viaduto próximo à ponte Costa e Silva na manhã de hoje. O motorista foi abordado pela corporação no posto da PMDF em Samambaia.

Aos policiais, o condutor informou que a máquina era igual a do vídeo abaixo, porém mais alta. O caminhão seguia para Goiânia e teve a viagem interrompida. O condutor foi levado para a delegacia.

Na delegacia ele foi notificado e liberado.

Veja o vídeo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Viaduto sem comprometimentos

O secretário de Governo do GDF, José Humberto Pires, esteve no viaduto de acesso à ponte Costa e Silva, junto com servidores do DER , Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e Defesa Civil na manhã desta quarta-feira (23), para avaliar os danos causados à obra de arte por um veículo com altura superior aos 4,5 metros permitidos para o local.

“Aqui constatamos que não há risco estrutural e o governo já vai tomar as providências”, afirmou o secretário. A diretora de Edificações da Novacap, Virgínia Sanchez, confirmou. “Nos próximos dias, uma equipe nossa volta aqui para iniciar a reforma do trecho atingido”, explica a gestora.

Após o fechamento das vias por parte do Departamento de Trânsito (Detran), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Defesa Civil retiraram as placas caídas no chão e iniciaram a retirada daquelas que ainda estavam penduradas gerando risco.