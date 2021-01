PMDF confirma compra de 200 bafômetros

PUBLICIDADE

A Polícia Militar (PMDF) vai adquirir 200 etilômetros (bafômetros). O pregão eletrônico foi publicado nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial (DODF).

A compra deve custar R$ 9.933,00, conforme aponta o pregão. A empresa fornecedora dos bafômetros é a AGS Diagnósticos.

Conforme explica na publicação, os bafômetros serão utilizados para “coibir a prática de direção de automotores por pessoas sob o efeito de álcool”.

No último fim de semana, a PMDF flagrou 138 motoristas dirigindo embriagados. Os flagrantes foram registrados em Vicente Pires, Ceilândia e no Plano Piloto, das 15h de sábado (23) às 4h deste domingo (24). Agentes fizeram 457 testes do bafômetro.