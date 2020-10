PM descobre plantação clandestina de maconha em sítio em Planaltina

PUBLICIDADE

A Polícia Militar apreendeu 14 pés de maconha que eram cultivados clandestinamente em um sítio no Núcleo Rural Rajadinha 2, em Planaltina. A plantação foi descoberta nesta quarta-feira (21) e apreendida pela equipe do Guardião Rural Leste do Batalhão Rural.

De acordo com o terceiro-sargento Kleber Figueiredo, o caseiro do sítio descobriu por acaso os vasos de maconha. “Ele ficou surpreso e assustado quando viu a plantação”, conta. “Imediatamente ele avisou o dono da propriedade”.

Os pés de maconha foram plantados em mata fechada para passar despercebido. O local é de difícil acesso, o que facilitou o cultivo sem que o dono do sítio pudesse perceber.

A polícia suspeita que traficantes da região tenham plantado os pés de maconha. Os vasos apreendidos foram levados para a 31ª Delegacia de Polícia. Ninguém foi preso.

As informações são daPMDF