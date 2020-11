PF faz treinamento com drone para monitorar eleições no entorno do DF

PUBLICIDADE

A Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal realizou, na manhã de hoje, no Estádio Mané Garrincha, treinamento de aeronave não tripulada (drone), a qual será empregada no monitoramento nas eleições no entorno do Distrito Federal.

Um total de 4.750 policiais federais estarão mobilizados, atuando de forma preventiva e repressiva, com o propósito de garantir a segurança e normalidade do pleito e o exercício do pleno direito dos eleitores em todo o território nacional.

Mesmo antes do início oficial das ações, a PF já atende às requisições da Justiça Eleitoral e se faz presente em regiões nas quais foram detectadas situações de maior sensibilidade, histórico de conflitos e problemas relacionados a crimes eleitorais. Destacam-se as ações de combate à atuação de organizações criminosas no processo eleitoral e à desinformação (Fake News).

Sob o enfoque tecnológico, pela primeira vez, a atuação da PF nas eleições contará com o emprego de drones de alta tecnologia. Tal ferramenta é capaz de voar em elevada altitude de forma imperceptível e, através de câmeras de longo alcance, identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

Os trabalhos serão coordenados pela Polícia Federal, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional das Eleições 2020 (CICCN), instalado em Brasília/DF. A PF irá atuar de maneira integrada com todas as Secretarias de Segurança Pública do país e outros órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos na organização e segurança das eleições. No CICCN serão acompanhadas, em tempo real, as ocorrências durante a realização dos dois turnos das eleições.

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública