PCDF prende suspeito de traficar drogas no Gama

Por Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Uma ação de repressão ao tráfico de drogas da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 20ª DP, prendeu em flagrante um homem de 24 anos que vendia drogas no Gama. O suspeito foi preso em sua residência, no Setor Norte.

De acordo com a delegacia, o suspeito era investigado na operação “Spurio” e os agentes tinham um mandado de busca e apreensão para seu endereço. Esta é a segunda vez que o homem é preso pela equipe. Em 2018, ele foi alvo da operação Pomarola.

Na operação foram apreendidos 2,5kg de maconha, 250g de cocaína, duas prensas industriais, duas balanças, R$ 1.600 em espécie e anotações que somavam 180 mil reais em negociações variadas.