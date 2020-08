PCDF prende homem de 28 anos por tráfico de drogas no Setor Leste

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (4) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de policiais da 14ª Delegacia de Polícia (DP), deflagraram a segunda fase da “Operação Bancarrota” e prenderam pelo um homem de 28 anos, morador do Setor Leste, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, que duraram aproximadamente 5 meses, o homem se dedicava à comercialização das drogas conhecidas como maconha e rohypnol e, juntamente com outro homem, já preso durante a primeira fase da operação, eram os responsáveis pela comercialização dos entorpecentes na região, causando temor e insegurança na população.

Diante desse cenário e do avançado andamento da investigação, a Autoridade Policial representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual fora cumprido nesta data com o apoio dos cães do Canil da Divisão de Operações Especiais da PCDF, ocasião em que foram localizados, na residência do autuado, diversas porções de maconha e rohypnol, além de valores em espécie.

O homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e, se condenado, poderá receber uma pena que varia entre 5 e 15 anos de prisão.

