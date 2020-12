PCDF identifica e prende autor de duplo feminicídio no Arapoanga

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes e William Matos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que identificou e prendeu o autor do bárbaro crime que vitimou mãe e filha na região do Arapoanga, em Planaltina (DF), na madrugada desta quinta-feira (10). Trata-se do ex-companheiro de uma das vítimas.

Maria Madalena Cordeiro Neto, 60 anos, e Giane Cristina Alexandre, 36, estavam em cômodos diferentes e foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) já sem vida. Elas estavam cada um em uma cama, deitadas de bruços.

Um garoto de 6 anos, filho de Giane e neto de Maria Madalena, teria visto o crime. Segundo a Polícia Civil (PCDF), ele chegou a bater no portão de um vizinho pedindo ajuda.

Os corpos das vítimas não apresentavam marcas de arma de fogo ou arma branca. No entanto, os pulsos estavam machucados, o que indica que elas podem ter sido amarradas.

Desde o início das investigações, a PCDF já suspeitava que o ex-companheiro de Giane teria participação no caso. Ele e a vítima teriam terminado o relacionamento recentemente. O suspeito mora na mesma rua da família, na quadra 8 do Arapoanga.