PCDF faz uma das maiores apreensões de LSD do Brasil

Guilherme Gomes

[email protected]

A Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da PCDF prendeu, nesta quarta-feira (13), três homens pelo crime de tráfico interestadual de drogas e associação criminosa, em decorrência do comércio rotineiro de drogas sintéticas, do tipo LSD.

As investigações foram iniciadas no mês de junho de 2019 com o objetivo de apurar a associação criminosa responsável pelo tráfico interestadual de grandes quantidades de drogas sintéticas. O grupo tinha como base o Distrito Federal e utilizava os Correios para difusão do entorpecente por todo o país.

Cada um dos três homens tinham funções predefinidas. Um era responsável pela manufatura da droga, outro pela distribuição do entorpecente no país e um terceiro responsável pela contabilidade e armazenamento da droga do grupo criminoso.

Por um programa na internet, o grupo negociava a venda do LSD pois acreditavam que estavam protegidos devido as mensagens criptografadas. Porém, qualquer indivíduo que entrasse em tal programa e buscasse pelo pseudônimo “SEZARU” receberia informações sobre drogas, bem como um farto cardápio das espécies disponibilizadas pelo grupo e seus valores.

As investigações dos agentes da CORD constataram que SEZARU passou grande parte do primeiro semestre de 2020 em São Paulo, onde não cessou com sua atividade criminosa. No segundo semestre do mesmo ano, ele regressou ao DF e começou a ser monitorado pela polícia.

Os agentes certificaram que SEZARU estava com grande quantidade de LSD e foram à campo na intenção de dar fim ao grupo.

Os policiais civis passaram a acompanhar o elemento responsável pela contabilidade e armazenamento dos entorpecentes, quando então o mesmo foi filmado saindo de sua casa no Guará, com uma maleta. Procedendo ao acompanhamento, o homem foi visto entregando a maleta para o responsável pela postagem dos entorpecentes no Núcleo Bandeirante.

Com posse da maleta, este indivíduo se dirigiu a uma agência dos Correios, quando então despachou para os Estados do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, sete grandes envelopes. Após o despacho, agentes de polícia adentraram à agência dos Correios e os interceptaram, comprovando que naqueles envelopes existiam aproximadamente 2 mil microsselos de LSD.

Os responsáveis pela contabilidade, armazenamento das drogas e envio dos entorpecentes foram presos imediatamente nas imediações da agência dos Correios. Em seguida, os policiais foram até a residência do líder do grupo e efetuaram sua prisão em flagrante.

Mas não acaba por aí. Já com todos os membros do grupo presos, os policiais foram até a residência do responsável pela contabilidade e armazenamento da droga do grupo e localizaram mais de 50 mil microsselos, além de cristais de LSD e diversos apetrechos para confecção e distribuição da droga para todo o país.

Vale ressaltar que esta é a terceira prisão de “SEZARU”, que já foi preso pela antiga DTE da PCDF (atual CORD) e pela Polícia Civil da Bahia.

A PCDF informou que cada microsselo poderia ser vendido em festas pelo Brasil pela quantia de R$ 50, ou seja, a ação realizada pela Coordenação de Repressão às Drogas, evitou que o grupo criminoso lucrasse aproximadamente R$ 2,5 milhões.

As investigações apontaram que “SEZARU” era o maior produtor e distribuidor de LSD no país.

Confira o vídeo do material apreendido pela PCDF.