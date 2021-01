PCDF e PMDF interrompem assalto frustrado com restrição de liberdade

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Operações Especiais, atendeu, na manhã deste domingo (10) a um roubo com restrição de liberdade em Taguatinga. Uma equipe de área da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), quando as equipes chegaram, já estava com um dos autores rendidos da lado de fora da edificação, enquanto dois dos autores continuavam no interior da residência restringindo a liberdade de 03 moradores da referida residência.

A pedido do responsável pela guarnição da PMDF, foi solicitada a integração da equipe da DOE pois se iniciava uma movimentação no interior da edificação. Iniciou-se, então, a fase de Negociação.

A equipe da DOE percebeu que os autores estavam “estolcomizando” as vítimas, então foi negociado para que os autores saíssem da residência e se rendessem, os mesmos atenderam aos Comandos e saíram da residência, permaneceram contidos no lado externo enquanto a equipe da DOE efetuou a completa tomada da edificação, localizando as armas de fogo, sendo uma pistola e um revolver, bem como as pessoas vitimas e retirando-as para atendimento.

As vitimas foram libertadas e os três autores capturados, sendo que o quarto individuo havia evadido do local antes da chegada da PM. As armas que estavam sob posse dos autores foram apreendidas e todos os envolvidos encaminhados a Delegacia da área para formalização do procedimento legal.