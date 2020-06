PCDF apreende tablete de maconha avaliado em R$ 17 mil em Arniqueira

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) apreendeu, na segunda-feira (29), um tijolo de skunk (maconha potencializada) avaliado em R$ 17 mil, segundo os agentes. A droga estava em posse de um homem de 28 anos.

Os agentes flagraram o homem no momento em que ele ia entregar drogas em frente a um supermercado em Arniqueira. Ao perceber a presença dos policiais, o traficante jogou um celular e a chave de um carro em um terreno baldio e tentou correr, mas foi alcançado. O acusado ainda tentou reagir à prisão ao ser algemado.

As chaves do carro e o celular do preso foram encontradas. No veículo, foi encontrado o tablete de “skunk colômbia”, de cerca de 1 kg.

Segundo o delegado-chefe adjunto da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), João de Ataliba Neto, o homem é morador do Gama e era investigado por vender drogas na região do Guará. Ainda de acordo com o delegado, ele vendia a droga por meio de aplicativos de mensagens para usuários de todo o DF.

O homem já tem passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e porte de arma de fogo.