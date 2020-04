Para Ibaneis, coronavírus está sob controle no DF

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, voltou a dizer que até o momento o Coronavírus está sob controle no Distrito Federal, e que ele e sua equipe estão trabalhando “de forma penhorada para que a cidade saia da crise do coronavírus com a cabeça erguida, mas lembrando que é preciso recuperar não só a saúde, mas também a economia da cidade. Nós precisamos ter fé de que as coisas vão melhorar realmente”, frisou. Ibaneis chamou atenção ainda para o fato de que a curva de crescimento do coronavírus no DF estar achatada devido ao trabalho preventivo realizado pela equipe.

“Hoje temos que chorar a morte de mais de cinco mil brasileiros, por conta da covid. Mas no âmbito do DF, o percentual é muito baixo em relação à quantidade de testes”, avaliou. No DF os casos de coronavírus chegam próximo ao número de 1500 pessoas contaminadas. Destas, 791 se recuperaram, 36 pacientes estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 28 pessoas morreram. Ibaneis enfatizou que Brasília tem sido um exemplo para o País na condução da crise.

A declaração do governador aconteceu durante o lançamento da pesquisa para o uso do plasma de pacientes que se curaram de covid-19 em outros que estejam em tratamento. O estudo será realizado pela Fundação Hemocentro em parceria com coma secretaria de Saúde e a Universidade de Brasília (UnB). A técnica de transferir anticorpos de pessoas curadas para doentes, chamada de transferência passiva de imunidade, já foi estudada anteriormente com outras doenças virais e houve melhora do quadro clínico do paciente. Mas o doente internado com covid-19 só receberá plasma de convalescente se houver consentimento dele ou de seus familiares. O tratamento foi autorizado pela Anvisa no início de maio. Nos Estados Unidos as pesquisas com plasma foram liberadas em março.

O DF está em sexto lugar no ranking “Transparência Covid-19”. O site que mede o grau transparência da covid-19 é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil (OKBR) para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos do novo coronavírus que tem sido publicado pela União e pelos estados brasileiros em seus portais oficiais. A frente do DF no ranking estão Pernambuco, em primeiro lugar, Ceará, em segundo, Espírito Santo, em terceiro, Rondônia, em quarto e Goiás, em quinto.

“Aqui no DF as pesquisas têm nos dado segurança para gerir. E Essa servirá para todo o Brasil”, previu o governador. Para colaborar com o estudo a pessoa curadas precisa atender condições específicas e se cadastrar em formulário disponibilizado na página do Hemocentro. Após o cadastro, a equipe de pesquisa vai agendar uma entrevista para esclarecer dúvidas, formalizar o consentimento do voluntário, realizar a triagem clínica e colher amostras para exames. Os interessados podem se cadastrar a partir de hoje, no endereço eletrônico: www.hemocentro.df.gov.br.