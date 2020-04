Pais protestam em frente a colégio

PUBLICIDADE 

Claudio Py

redacao@grupojbr.com

Mesmo após o governador Ibaneis Rocha ter voltado atrás na data de reabertura das escolas militares e cívico militares no Distrito Federal, familiares de estudantes se reuniram ontem em frente ao Colégio Militar Dom Pedro II para protestar contra a volta às aulas regulares nas próximas semanas, o que vai depender do plano estratégico que está sendo elaborado pela Secretaria de Educação do DF. A manifestação começou por volta das 9h da manhã, no estacionamento do colégio, onde a maioria dos pais permaneceu dentro dos carros com cartazes à mostra.

A comerciante Silvani de Lima Bezerra, de 54 anos, foi uma das organizadoras do protesto. “Tenho uma filha de 15 anos que estuda em um colégio militar. Não posso concordar com isso. A ideia da abertura das escolas é uma loucura. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fez um ótimo trabalho até o momento, mas ele mudou de ideia de repente. Sou completamente contrária a tudo isso. Os nossos filhos não são cobaias”, declarou.

O vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal e enfermeiro da Secretaria de Saúde, Tiago Pessoa, de 38 anos, também esteve presente no ato contrário à reabertura das escolas neste momento. Segundo ele, “é muito prejudicial [retornarem às atividades escolares presenciais neste momento], visto que o número de pacientes no DF ainda está crescendo, e nós não temos noção de como esse vírus vai ser portar aqui. Crianças pequenas, como a minha filha de 5 anos, não sabem tomar medidas básicas de higienização das mãos e utilizar as máscaras de proteção adequadamente, portanto, ela pode ser contaminada e transmitir o vírus para a minha mãe [idosa], que é do grupo de risco”, informou.

A dona de casa Maria Alice Brito dos Santos, de 40 anos, concorda com Tiago Pessoa em relação à possibilidade de uma contaminação generalizada nas escolas se as aulas retornarem nos próximos dias. “Eu e meus dois filhos [que estudam em escolas militares] temos rinite alérgica, que é uma doença respiratória crônica. Fico muito preocupada com a segurança dessas crianças. O governo precisa repensar essa medida de retornar às atividades escolares por agora. As crianças vão aglomerar”, disse, nervosa, a mulher.

A professora Flávia Rodrigues Magalhães, de 40 anos, tem medo do filho retornar à escola nos próximos dias e contrair o novo coronavírus. Segundo ela, “essa possibilidade poderia ser um risco muito grande para a minha família, uma vez que meus pais [idosos] moram comigo. As aulas não podem voltar por agora, isso é um absurdo muito grande”, desabafou.

Em nota ao Jornal de Brasília, a Secretaria de Educação do DF informou que o planejamento estratégico de retomada das aulas do ano letivo de 2020 foi iniciado na última quarta-feira (22), após uma reunião com os dirigentes do órgão. “O plano será apresentado ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em até dez dias. Caberá à ele decidir sobre o retorno das aulas escolares. Será considerado por ele, entre outro aspectos, o quadro de evolução da pandemia na ocasião de sua decisão. Neste momento, as áreas estão voltadas para fazer uma proposta de retorno que leve em conta recomendações médicas e que não ofereça riscos à saúde. Salientamos que a higienização das escolas e do transporte dos estudantes, as condições para a higienização das mãos por parte de estudantes e de professores, o distanciamento entre as pessoas e as condições de saúde serão levadas em consideração na elaboração do plano”, finalizou.