Paco Britto pede “responsabilidade” na retomada da economia e lazer no DF

O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, internado por causa de complicações pelo novo coronavírus desde a última quinta-feira (5), gravou um vídeo no hospital solicitando que o retorno à economia e ao lazer seja feito “com muita responsabilidade”.

A gravação foi feita para parabenizar o governo local e a Administração Regional do Paranoá pela Rua do Lazer, e pediu para que a população siga as recomendações de segurança para evitar o contágio do novo vírus.

“Parabéns a iniciativa do governo Ibaneis de ter feito essa rua do lazer para convivência de vocês. Serginho Damaceno, nosso administrador, está de parabéns mesmo. Mas, lembrem-se, usem máscara, álcool em gel, mantenham distâncias. Vamos voltar à economia, ao lazer do DF, mas com muita responsabilidade social. Parabéns a todos vocês”, afirmou no vídeo.

Veja o vídeo na íntegra:

Vamos voltar a economia, mas com responsabilidade social. Usem máscara, álcool gel e mantenham distanciamento. @IbaneisOficial @Gov_DF pic.twitter.com/GSGMeughry — Paco Britto (@pacobritto) July 6, 2020