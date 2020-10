Oportunidade: Setrab fará trabalho de qualificação de quatro mil pessoas em novembro

PUBLICIDADE

A Secretaria de Trabalho do Distrito Federal dará início nos dias 04 e 05 de novembro aos cursos presenciais para qualificação profissional de quatro mil pessoas. As aulas com foco no comércio e na área de serviços acontecerão no Plano Piloto, Santa Maria, Sobradinho, Samambaia, Ceilândia e Taguatinga. As inscrições serão abertas no dia 22 de outubro. De acordo com secretário de Trabalho do DF, Thales Ferreira, esses cursos têm por objetivo atender às necessidades do mercado local de emprego.

A estratégia de preparar o candidato para o que o empregador do DF busca, fez com que a cidade seja a primeira do País em aproveitamento de vagas de emprego. Do total de oportunidades oferecidas na capital, 50% são preenchidas, de acordo com o titular da Setrab. A sistemática utilizada pelo DF foi divulgada na reunião do Conselho de Secretários da pasta, e já vem sendo utilizada por outros estados.

Para conseguir reverter o desemprego na cidade, que hoje atinge 293 mil pessoas, Thales disse que a Setrab tem procurado entender o tipo de profissional que as empresas precisam. “Aqui as empresas procuram a Secretaria e mostram a vaga que tem e a qualificação necessária. A partir daí, ajudamos ela a encontrar o profissional desejado”, explicou o Secretário.

Como exemplo Thales Ferreira disse que foi verificada a carência de açougueiros no mercado de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir desta constatação foi feito um acordo com rede de açougues para que candidatos a vagas de açougueiros fossem treinados sem custos. Os melhores foram absolvidos pela empresa. “Ações desta natureza tendem a se tornar mais frequentes”, avaliou o secretário.

Precisa-se de pizzaiolo

A falta de qualificação é um problema em várias profissões. De acordo com o Secretário, a falta de profissionais qualificados levou uma rede conhecida de pizzarias de Brasília a pensar em contratar pizzaiolo sem nenhuma experiência e depois fazer o treinamento. A Setrab está buscando, por meio de parcerias, reduzir este tipo de problema e com isso diminuir a fila das pessoas em busca de uma oportunidade. “Temos incentivado às empresas a oferecerem treinamento”.

O Secretário criticou o Sistema Nacional de Empregos. Segundo ele, as informações contidas no Sistema muitas vezes não são suficientes para que o empregador faça a contratação. Para um melhor aproveitamento da mão de obra a Setrab tem se empenhado em conhecer o perfil desejado pelas empresas e a qualificação dos trabalhadores.