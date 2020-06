Oportunidade: IFB abre edital para tradutor e intérprete de Libras

PUBLICIDADE 

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou, nesta segunda-feira (8), o edital para processo seletivo simplificado e temporário com 16 vagas para Tradutor/Intérprete em Língua Brasileira de de Sinais/ Português (Libras).

Com carga horária de 40 horas semanais, a remuneração chega a R$ 4.638,66, segundo titulação e prova prática, sendo necessário ter Bacharelado em Letras – Libras ou Licenciatura em Letras ou Curso Superior + certificação de proficiência em tradução e interpretação de Libras.

A oportunidade é para trabalho em qualquer uma das dez unidades do Instituto nas regiões administrativas do Distrito Federal, e o contrato terá validade de 24 meses, a contar da homologação do resultado do edital.

Para os interessados em se candidatar à vaga, o período de inscrição será de 12 a 28 de junho. O cronograma completo, a documentação necessária e os critérios para participação podem ser conferidos aqui no edital.

O trabalho dos tradutores e intérpretes do IFB envolve a comunicação dos estudantes surdos, professores e ouvintes em sua rotina acadêmica. As atividades serão desenvolvidas em sala de aula ou em outros espaços escolares.

Confira o edital completo em www.ifb.edu.br