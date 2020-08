Operação Manata: PCDF recupera objetos furtados por estagiário em faculdade particular

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nessa quinta-feira (20), a Operação Manata por meio de policiais da 4ª Delegacia de Polícia (DP). O objetivo da operação era recuperar objetos furtados por um estagiário em uma faculdade particular na Asa Sul.

Durante a operação, a corporação conseguiu recuperar seis computadores notebooks. Os policiais iniciaram a operação após tomarem conhecimento de que havia um anúncio no site OLX da venda de um desses computadores. Quando foram ao encontro do anunciante, descobriram que ele havia sido estagiário na instituição.

Quando os policias questionaram de onde vinham os computadores, o homem confessou ter roubado seis notebooks e que ainda estava em posse de alguns, mas outros já haviam sido vendidos. Os policiais, então, prosseguiram com a investigação e conseguiram recuperar todos os notebooks, além de parte do dinheiro que estava com o autor pela venda de alguns deles, explica o delegado responsável pelo caso.

O ex-estagiário foi indiciado pelo crime de furto qualificado e, caso seja condenado, poderá pegar de 2 a 8 anos de prisão. Os furtos aconteceram entre os dias 13 e 19 de agosto deste ano.

