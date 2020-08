Onça-pintada é resgatada com ferimentos após queimadas no Pantanal

PUBLICIDADE

Nessa segunda-feira (17), uma onça-pintada foi resgatada após uma queimada que atingiu o Pantanal mato-grossense. O animal sofreu queimaduras nas patas e seu quadro clínico é considerado delicado pelos veterinários.

O felino foi levado para o Hospital Veterinário (Hovet) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. De acordo com o G1, a onça foi resgatada de helicóptero em uma ação que contou com a participação de moradores da região e do Corpo de Bombeiros.

O animal só foi resgatado porque invadiu as casas dos pantaneiros em Poconé, próximo a Cuiabá.

“Tomamos alguns procedimentos, mas não foram suficientes. Nessa segunda-feira, as veterinárias acharam melhor trazê-la para Cuiabá”, explicou o coronel Paulo Barro, ao G1.

Sedada, a onça foi levada em uma aeronave da FAB até o hospital veterinário de Cuiabá.