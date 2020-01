Obras de infraestruturas chegaram nas ADEs de Ceilândia e Gama

PUBLICIDADE 

Nesta semana a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) iniciou obras de infraestrutura nas áreas de desenvolvimento econômico da Ceilândia e Gama. Ao todo serão investidos mais de R$7,4 milhões na construção de praças, quadras poliesportivas e estacionamentos no setor de indústrias e de materiais de construção da Ceilândia, além da pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na ADE do Gama.

Os recursos são provenientes do contrato de US$ 71 milhões entre o governo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e fazem parte do cronograma de obras previsto no programa Procidades, gerido pela SDE. Na ADE da Ceilândia, por exemplo, estão previstas duas praças, cada uma com uma quadra poliesportiva, um ponto de encontro comunitário, estacionamento, pergolado, bancos, lixeiras, paisagismo e iluminação.

Na ADE do Gama serão executadas as obras de complementação da infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica. Serão 12 mil metros quadrados de asfalto e outros 490 metros de rede de drenagem. A empresa contratada para tocar as obras nas duas ADEs é a Sigma Incorporações e Construções LTDA. Os projetos começaram nesta segunda-feira, 20, e devem ser executados até julho.

A presidente da Associação dos Micro e Pequenos Empresários do Gama (Amicro), Iracilda Maria de Siqueira, comemora o início das obras. “Essas melhorias são aguardadas há quase 20 anos e certamente farão o setor funcionar. Hoje não tem movimento, o comércio está morto. Os empresários que estão aqui usam de outras fontes para cumprir as metas do Pró-DF”, revela a empresária que agora aposta na retomada dos negócios. Cerca de 80 empresas devem ser beneficiadas no local, segundo estimativa da SDE.

Em 2019, o Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (Procidades) iniciou a execução de várias obras de infraestrutura. O objetivo é promover o desenvolvimento econômico do DF com melhorias no ambiente de negócios, investimentos e capacitação em quatro ADEs: Materiais de Construção (Ceilândia), Setor de Indústrias (Ceilândia), Múltiplas Atividades (Gama) e Pplo JK (Santa Maria).

As principais obras iniciadas no ano passado foram a construção da subestação de energia da CEB e aquisição de transformadores no Pólo JK, ao custo de R$ 18 milhões; e as obras de pavimentação, drenagem pluvial, ciclovias e urbanização das ADEs da Ceilândia, orçadas em R$48 milhões.

Com informações da Agência Brasília.