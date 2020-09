OAB/DF realiza III Congresso de Gestão Jurídica

PUBLICIDADE

Com o intuito de promover uma instrução de qualidade e de sempre trazer conteúdos atualizados sobre Gestão e Inovação Jurídica, a Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB/DF realiza o III Congresso de Gestão Jurídica da OAB/DF, de 21 a 25 de setembro de 2020.

Estratégias/Marketing Jurídico/Posicionamento de Mercado/Gestão Financeira, Inovação/Tendências (Startps)/Empreendedorismo/Tecnologia, Gestão de Pessoas/Carreira/Liderança/ Organização e serviços/Gestão Jurídica e Digital/LGPD, serão os temas abordados no Congresso, que será totalmente online, com transmissão pelo canal da OAB/DF no YouTube. O evento é gratuito e aberto a todos os advogados do país.

Conforme a Presidente da Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB/DF, Dra. Erika Siqueira, a equipe aceitou o desafio de organizar o Congresso online em meio a pandemia porque os temas de controle, inovação e planejamento ficaram mais evidentes justamente neste momento.

“Todos nós (advogados, consultores e gestores), que estamos em casa ou em revezamento nos escritórios, nos deparamos com uma realidade na qual alteramos toda a nossa rotina de trabalho. Então, esse Congresso não poderia deixar de existir nesse momento tão desafiador e tão rico, onde todos nós estamos aprendendo”, diz Erika.

A abertura será com o Dr. Francisco Müssnich, sócio fundador da BMA -Barbosa, Müssnich, Aragão, falando sobre a “Gestão dos escritórios de advocacia em tempos de crise”. Compõe o time de palestrantes: Sergio Fadel, Alexandre Motta, Alexandre Teixeira, Ismael Lima, Kátia Macedo, Adnilson Hipólito, Eduardo Lowënhaupt da Cunha, Mário Esequiel, Beatriz Machnick, Silvio Barreto, Adriana Antunes Winkler, Pedro Pirajá, Patrícia Peck, Felipe Bayma, Edison Fernandes Pereira, Ísis Fontele, Cíntia Castro Tirapele, Adriana Batista, Maria Olívia Machado, Afonso Paciléo, Gustavo Rocha, Carla Tupan, Monica Simionato, Érika Siqueira, Amir Bocayuva Cunha e Eliane Girão.

A inscrição deve ser realizada no site da OAB/DF: http://www.oabdf.org.br/eventos-oabdf/iii-congresso-de-gestao-juridica/