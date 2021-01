No HRC, 17 pessoas foram operadas em dois dias

PUBLICIDADE

O Hospital Regional de Ceilândia (HRC) realizou 17 cirurgias ortopédicas nos primeiros dois dias de força-tarefa de cirurgias ortopédicas (8 e 9 deste mês) e que beneficiou pacientes internados na unidade. A direção do HRC destaca que possui como meta o aumento da produtividade mensal para fazer até 30 cirurgias extras, além dos procedimentos que já estavam previstos.

A unidade hospitalar é responsável por um centro de trauma que absorve toda os casos de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Brazlândia, locais que integram a Região de Saúde Oeste, além de auxiliar outras localidades do entorno do DF. A estrutura torna a unidade referência nesse tipo de atendimento para essas regiões.

Segundo a gerente de Assistência Cirúrgica do HRC, Thalita Ribeiro Epstein, o ano de 2020 foi positivo para a unidade. “Mantivemos o andamento dos procedimentos cirúrgicos dentro das determinações da SES [Secretaria de Saúde] e conseguimos otimizar a equipe e o centro cirúrgico para tirar o máximo proveito das oportunidades de realizar os procedimentos”, explica.

Thalita destaca o empenho das equipes do HRC para conseguir aumentar a produtividade: “Gostaria de exaltar os nossos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que têm se dedicado imensamente, o que possibilitou até que superássemos o número de cirurgias realizadas em comparação aos anos anteriores, mesmo diante das adversidades que a pandemia [de Covid-19] nos trouxe”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produtividade

Em outubro de 2020, foram registradas no hospital 318 cirurgias, entre ortopédicas, ginecológicas e procedimentos gerais. Em novembro, foram 282 cirurgias; e em dezembro, 304.

Ao longo do ano passado, mesmo com as restrições devido à pandemia de Covid-19, o HRC promoveu mutirões de cirurgias ortopédicas. Em outubro o hospital conseguiu operar 196 pacientes da ortopedia – quantidade que representou na época um aumento de 21% em relação ao mesmo mês em 2019, quando foram feitas 162 cirurgias desse tipo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados de cirurgias feitas pela equipe de ortopedia apontam aumento dos procedimentos comparando o mês de dezembro de 2020 com o mesmo mês de dois anos anteriores. No último mês de 2017, a unidade operou 98 pacientes; no ano seguinte, foram 135 cirurgias, e no ano passado, 186.

As informações são da Agência Brasília