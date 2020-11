No feriado prolongado, 112 motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados

PUBLICIDADE

Entre quinta-feira (29) e segunda-feira (2), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou diversas ações de fiscalização. As equipes autuaram 112 condutores por dirigir veículo após a ingestão de bebida alcoólica.

Desse total, seis motoristas apresentaram concentração de álcool igual ou superior a 0,3 miligrama por litro de ar alveolar e foram conduzidos à delegacia.

Durante as operações, os agentes de trânsito multaram 49 condutores inabilitados, cinco por disputar corrida em via pública e 383 por infrações diversas. Os agentes flagraram ainda 39 motociclistas conduzindo o veículo com escapamento irregular.

As equipes recolheram 57 veículos para o depósito. As ações ocorreram na Asa Sul, Gama, Planaltina, Samambaia, Sobradinho, Sudoeste, Taguatinga e Vicente Pires, e, algumas, contaram com a participação da Polícia Militar.

Com informações da Agência Brasília