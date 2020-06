No DF, mais de 50% de todos os leitos para covid-19 estão ocupados

PUBLICIDADE

Na manhã desta terça-feira (16) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou os dados acerca da lotação dos leitos para coronavírus no DF. Segundo a pasta, a capital tem 55,07% dos leitos públicos de enfermaria reservado para tratamento dos casos de covid-19 ocupados. São 434 leitos divididos entre o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e o Hospital de Campanha do Mané Garrincha. Dentre esses leitos, 239 estão ocupados.

Nas unidades privadas de saúde, são 224 leitos destinados, exclusivamente, para tratamento de pacientes infectados com o vírus. A situação, entretanto, é um pouco diferente nos hospitais públicos. Segundo a secretaria, já são 80,36% dos leitos ocupados, o equivalente a 180 leitos.

Também é possível observar, ainda pelos dados da secretaria, a quantidade de leitos da rede pública com suporte de ventilação mecânica. Dos 372 leitos disponíveis, 246 já estão ocupados. Isso representa o equivalente a 66,67%, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Casos no DF

No fim da tarde desta terça-feira (16) o Distrito Federal chegou a 24 mil casos confirmados do novo coronavírus. Segundo dados divulgados pelo Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), já são 24.126 pacientes infectados, um aumento de 443 desde o boletim divulgado na noite de ontem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre os casos confirmados, também foi registrado aumento de 1.306 pacientes recuperados, o maior número desde o início da pandemia na capital. Esse valor, somado com o dos outros dias, totaliza 15.186, o equivalente a 62,9% do total de casos.

O número de vítimas fatais chegou a 334, aumento de 15 no mesmo período. Destes casos, 301 são de vítimas do DF e 33 de moradores de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.