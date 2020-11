Nesta sexta (20), a feira erótica mais quente de Brasília estará de volta

PUBLICIDADE

A partir da iniciativa da produtora Limonada Project, a “Me Provoca”, uma das feiras eróticas mais quentes de Brasília, está de volta na capital. O evento afrodisíaco acontecerá de sexta(20) a domingo(22), das 14h às 22h, na Infinu, quadra 506 da W3 Sul. A Feira terá vários artigos de expositores locais, para valorizar o trabalho da cidade.

Vale lembrar que a Me Provoca é de graça e acontece em edição especial.

Em ritmo de soft opening e seguindo todos os protocolos de segurança no enfrentamento ao Covid-19 estabelecidos para o DF, essa será uma boa oportunidade para os brasilienses atualizarem seus brinquedinhos e trabalharem, de forma positiva e sem preconceito, o seu desejo e sensualidade. Durante a programação o público poderá conferir nos estandes itens como fantasias, roupas íntimas, vibradores, doces, óleos, acessórios de couro, vegano e animal, entre outros produtos que poderão apimentar a relação.

O ponta pé inicial da programação que acompanhará a Feira Erótica será dado pelo Talk Shibari Entre Nós, com Karllana, que acontece na sexta-feira, às 17h. A Shibare é uma técnica de amarração erótica chinesa que vem ganhando [email protected] pelo mundo. Trata-se de um tipo de bondage que consiste em amarrar a parceira usando cordas e fibras naturais com diferentes tipos de nós. Essa prática pode proporcionar um maior prazer sexual, por meio da estética e de variadas técnicas. A conversa será seguida por uma demonstração das praticantes Karllana e Mariana. Ainda na sexta acontece a exposição do artista plástico Carlos Café. A música ficará por conta da Libido, especial Black Music, a partir das 18h, com Mak e Calixxi.

No sábado (21), às 15 horas, acontece o Talk Vaporização Uterina, com Aline Dantas. Essa prática de tradição milenar busca equilibrar a saúde íntima da mulher ao utilizar ervas em vapor para umidificar o canal vaginal e melhorar a circulação sanguínea dessa região. Por muito tempo conhecida como um ritual energético, a atividade também é utilizada como um tratamento ginecológico natural. Neste dia a programação musical será recheada pela galera da Craudi Social Club. Às 12h tocará Karla F, seguida por Rod às 14h, Kande às 16h, Pucci, às 18h e Grone às 20h. O fim de semana também marca a chegada da Antônia Wigs, especializada em cabelos, laces, beleza e acessórios com workshop de afro e lace e demonstração com os produtos da marca.

Para encerrar a programação no domingo (22), a casa receberá Pedro LIB, seguindo pelo projeto Temprano + Instinto. Às 16h tocará Hernandez, às 18h é a vez do Maffra esquentar as pick-ups, às 19h30, encerrando dia, toca o Gabby. Ficou curioso? Confira abaixo o instagram de algumas das marcas que participarão da feira: @shibarientrenos @carloscafe.com.br, @portaleclipse, @nopontosexshop, @LIB.sx, @nopontosexshop @LIB.sx, @claricegoncalvesatelier, @alfaiaceramica, @porbaixodetota. Além desses, o espaço contará o tatuagem com temática erótica House of @theflash.tattoo corpos, silhuetas e contornos.

Serviço

Feira Erótica “Me Provoca” na Infinu

LOCAL: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

DIA: de sexta(20) a domingo (22), das 10h às 22h

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos / Menores acompanhados dos pais

CONTATO e INFORMAÇÕES: (61) 98292-8194 /@infinubsb

