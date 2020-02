PUBLICIDADE 

Secretário declara guerra à evasão escolar no DF

João Pedro Ferraz promete ir buscar em casa os alunos que faltarem às aulas

“Não vou perder alunos para a Segurança Pública”, garantiu o Secretário de Educação do Distrito Federal, João Pedro Ferraz. Para isso, um dos projetos mais importantes do secretário para 2020 é combater a evasão escolar. Ferraz promete ir buscar em casa os alunos que deixarem de frequentar as aulas. Com isso o secretário quis dizer que fará tudo que for possível para evitar que os estudantes troquem a escola pela criminalidade.

Respondendo a uma reivindicação do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Ferraz anunciou que nos próximos dias serão chamados 800 professores aprovados no concurso de 2016 para a rede pública do Distrito Federal. “Chamaremos 800 e o restante deve ser nomeado até o final do ano, quando deveremos fazer um novo concurso”, previu.

Outro questionamento do Sinpro – com relação a superlotação de algumas escolas – foi respondido pelo secretário de Educação, anunciando algumas providências tomadas. Em Taguatinga, com o fechamento para reforma da Escola Classe 52, a Secretaria de Educação alugou o prédio onde funcionava a faculdade Jesus, Maria e José para substituir a unidade. Além de receber os alunos da escola 52, o prédio atenderá também aos crianças das seguintes unidades: Escola Classe 59 e o Centro de Ensino 10, ambas da Ceilândia, que também têm problemas de superlotação.

Além de evitar a evasão, que hoje no é de cerca de 10% do total de alunos no DF, outros projetosserão colocados em prática em 2020. Um deles, meta estabelecida pelo governador do DF, Ibaneis Rocha, é corrigir distorções e fazer com crianças sejam alfabetizadas na idade certa. O outro objetivo prioritário é recuperar alunos do terceiro ano do ensino médio, para que não sejam reprovados.

Reajuste

Com relação ao reajuste dos professores que alegam estar sem aumento há quatro anos, João Pedro Ferraz disse que esse tema está sendo tratado pelo governador. “Tudo que for referente a valorização do professor, podem contar comigo”, assinalou o secretário. Ferraz, no entanto, acha difícil, por questões financeiras, a equiparação salarial integralcom outras categorias de nível superior – cumprimento da meta 17 do Plano Distrital de Educação – como reivindicam os professores. “A total equiparação acho difícil, mas tenho certeza de que o governador buscará estabelecer um parâmetro.

O secretário ministrou ontem a aula inaugural no Centro de Ensino Médio Integral do Gama (Cemi), uma das melhores escolas públicas do DF. Inaugurado em 2006, o CEMI Gama conta com sala de artes, biblioteca com mais de três mil títulos, pátio coberto e quadra poliesportiva, entre outros. Um destaque são os três laboratórios de informática.