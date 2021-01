Nação BRB FLA bate a marca de 100 mil contas abertas

PUBLICIDADE

O Nação BRB FLA, banco digital lançado pelo BRB em conjunto com o Flamengo, time de maior torcida do mundo, bateu a marca de 100 mil contas abertas. O número foi registrado seis meses depois do lançamento do banco digital, fruto de uma parceria estratégica e inovadora.

“Chegar a 100 mil contas abertas em apenas seis meses mostra que estamos no caminho certo, oferecendo uma plataforma digital com produtos de identidade personalizada, programa de relacionamento e experiências exclusivas aos torcedores do Flamengo. Mostra, ainda, a força da marca do Mais Querido e do engajamento de seus torcedores”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O Nação BRB FLA faz parte da estratégia de expansão do BRB para além do Distrito Federal. Com o banco digital, o BRB já está presente em mais de 60% dos municípios do país e em todos os continentes. O Nação BRB FLA oferece uma série de produtos exclusivos, entre os quais seis diferentes tipos de cartão de crédito, que foram responsáveis por 500 mil transações no ano passado, incluindo o Torcedora Flamengo, edição exclusiva e com design especial para as torcedoras do clube.

Banco digital

O banco digital também oferece seguro para acidentes pessoais com descontos em medicamentos e orientação médica por videochamada 24h por dia, cheque especial e crédito pessoal, Pix, CDB com taxas de rentabilidade especiais, acesso à sala BRB Vip Club no aeroporto de Brasília, cartões pré-pago personalizados e colecionáveis, incluindo o comemorativo aos 125 anos do Flamengo, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda que digital, o Nação BRB FLA também disponibiliza a seus clientes serviços tradicionais como saques gratuitos e ilimitados nos caixas eletrônicos de autoatendimento BRB e na Rede Compartilhada Banco24hHoras. Informações sobre o Nação BRB FLA podem ser obtidas nas redes sociais do banco e pela central 4000-1915 ou 0800 001 4090.

Agência Brasília