Mulher é presa suspeita de matar o namorado em Novo Gama-GO

PUBLICIDADE

Pouco mais de dois anos e meio após o crime, a Polícia Civil do Estado de Goiás trabalha para desvendar um crime envolvendo mãe e filho. Um homem de 59 anos morreu com facadas e golpes na cabeça, e uma mulher de 49 anos, namorada da vítima à época, é suspeita. O filho dela, de 29, também teria participado.

O caso ocorreu no Novo Gama, em fevereiro de 2018, e mãe e filho foram presos na última terça-feira (22). De acordo com a PCGO, à época não havia provas suficientes para expedir um mandado de prisão. No entanto, as investigações foram avançando e, agora, foi possível prendê-los.

O crime

Segundo o delegado Danillo Martins Ferreira, o casal saiu de uma distribuidora ao lado da casa da vítima discutindo. Depois, foi possível ouvir o barulho de uma garrafa se quebrando — provavelmente o homem teria recebido um golpe na cabeça com o objeto. “. Mais tarde chegou o filho da mulher e entrou na casa. Desde então, a vítima não foi mais vista com vida”, explicou o agente.

O corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte, na sala de casa, com uma marca de pancada na cabeça e golpes de faca nas costas. A mulher teria acertado o namorado com uma garrafa; depois, o filho dela teria chegado na residência e desferido as facadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, com mãe e filho presos, o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Eles devem ser indiciados pelo crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa para a vítima.