Mulher de 61 anos é a primeira vítima fatal do coronavírus no DF

PUBLICIDADE 

A mulher de 61 anos que veio a óbito na última segunda-feira (23), no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), foi vítima do novo coronavírus. É a primeira paciente do DF que morre por conta do covid-19. A Secretaria de Saúde confirmou a informação neste domingo (29).

Desde que o óbito foi confirmado, há a suspeita de que o vírus causou a morte. A mulher foi ao Hran no domingo (22) apresentando febre e desconforto respiratório. Ela teve contato com um paciente que veio esteve no Exterior e testou positivo.

O quadro dela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória às 11h40 de segunda (23), levando ao óbito. A confirmação da causa da morte veio após o resultado da contraprova, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O primeiro exame, feito após a internação, testou inconclusivo.

A vítima, Viviane Rocha de Luiz, sofria de obesidade mórbida e hipertensão arterial. Viviane também era ex-fumante. Ela morava em Brasília.

A Secretaria de Saúde afirma que está monitorando todos aqueles que tiveram contato direto com a vítima.