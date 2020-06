MPDFT que ônibus rodem com, no máximo, 50% da lotação máxima

PUBLICIDADE

O Ministério Público (MPDFT) recomendou à Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) que os ônibus do transporte público do Distrito Federal rodem com, no máximo, 50% da ocupação máxima. O objetivo do MPDFT é reduzir o contágio pelo novo coronavírus nos coletivos.

Na recomendação, o MPDFT pede que as empresas façam remanejamento dos ônibus para evitar a superlotação. O órgão deu três dias para que a Semob responda quais medidas serão adotadas a respeito.

A Semob também precisará fiscalizar o cumprimento das regras, devendo enviar ao MPDFT, periodicamente, relatórios das ações de fiscalização.

A força-tarefa criada pelo Ministério Público tem analisado dados e avaliações de passageiros quanto aos coletivos do DF. Os maiores problemas têm sido a superlotação e a falta de ventilação nos ônibus.

