Motorista de app está desaparecido há quatro dias

O motorista de aplicativo Luis Fhellipe Silva de Mendonça, 30 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (12). A família pede ajuda para encontrá-lo.

Luiz Fhellipe mora com a avó no núcleo rural Ponte Alta, no Gama. Ele tomou café com a mãe e, por volta de 12h, saiu para encontrar o dono do carro que usa para trabalhar — o veículo é alugado.

O encontro que eles tinham marcado, porém, não aconteceu. Desde então, Fhellipe não foi mais visto. O dono do carro registrou boletim de ocorrência na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) acusando o motorista de apropriação indébita (posse do carro sem consentimento).

A família conta que o dono do carro até ligou para o celular do irmão de Fhellipe, perguntando onde ele estava. No entanto, ninguém soube responder.

Agora, os familiares estão a procura de Fhellipe. Na manhã desta segunda-feira (16), a mãe do rapaz, Andreia Ferreira Rocha, 45 anos, recebeu notícias de que o carro que o filho usava foi visto em Valparaíso de Goiás-GO. A informação ainda não é confirmada, e Andreia vai procurar a Polícia Civil (PCDF) para investigar o caso. O veículo que Fhellipe usava era um Nissan Versa de cor branca e placa ITE 2516.

Quem tiver notícias sobre Fhellipe ou sobre o carro, pode entrar em contato com Andreia no número (61) 99605-9964.