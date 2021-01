Mercado imobiliário: Águas Claras tem a melhor rentabilidade

PUBLICIDADE

Cezar Camilo

[email protected]

Segundo o Sindicato da Habitação do Distrito Federal (Secovi/DF), a emissão de registros de compra e venda de imóveis também subiu entre janeiro e outubro de 2020. Foram 3.698 imóveis comprados ou vendidos no DF, 19,5% a mais se comparados ao mesmo período do ano anterior.

Águas Claras tem a maior rentabilidade (lucro do proprietário sobre essas transações registradas): 0,51% para quitinetes, 0,82% para lojas e 0,78% para salas comerciais. Brasília, Taguatinga e Guará (em segundo lugar), apresentaram ganhos entre 0,69% e 0,47%.

Quem optou por fazer a negociação de uma nova casa em época de pandemia, achou um ambiente propício. Em julho de 2020 — quando o nível de contágio pelo novo coronavírus começou a cair — a professora da Secretaria de Educação do DF, Denise de Carvalho Pimentel, começou a procurar as agências para mais informações sobre o financiamento da casa nova.

“No mesmo dia em que fui a minha agência, fiquei sabendo que eu tinha crédito com a menor taxa de juros da região”, disse a funcionária pública.

O valor do apartamento foi de R$195.000,00, com uma entrada de R$70.000,00 — o restante foi financiado.