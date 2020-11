Manifestantes protestam em defesa do SUS, na Rodoviária de Brasília

PUBLICIDADE

Militantes e ativistas do PT, PCdoB, PSOL, UP e PCO realizaram um protesto, nesta sexta-feira (13), na rodoviária do Plano Piloto. O objetivo do ato cênico, no formato de cortejo fúnebre, foi para questionar o modo com que o governo Bolsonaro tem atuado em relação à saúde pública brasileira.

Com cartazes e faixas escritos #ForaBolsonaroeMourão e #EmdefesadoSUS, o ato foi feito para protestar contra as tentativas do governo de privatizar o Sistema Único de Saúde (SUS).

Há alguns dias, o presidente Bolsonaro havia encomendado um estudo a respeito da viabilização de passar o programa de saúde púlbica para a inicitiva privada. Devido a repercurssão do caso, ele recuou da decisão posteriormente.