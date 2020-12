Mais de 470 vagas de emprego nesta quarta-feira (23)

PUBLICIDADE

Carpinteiro, pintor, pedreiro, mestre de obras. A lista de profissionais da construção civil que são contratados pelas agências do trabalhador é extensa. Nesta quarta-feira (23), 19 vagas estão reservadas a estes profissionais. No acumulado do ano, eles figuram no rol das 20 ocupações mais contratadas no Distrito Federal. Reflexo da quantidade de obras na cidade, tanto públicas quanto privadas. Em 2020, mais de dois mil alvarás foram expedidos, número maior do que os licenciamentos emitidos nos últimos cinco anos.

Para trabalhar na área, não se tem exigido muito coisa além de disposição. A maioria dos contratantes não pede experiência nem escolaridade. Nas vagas desta quarta-feira (23), os salários ficam entre R$ 1,2 mil e R$ 1.738, mais benefícios.

Outras áreas também seguem com contratação em alta. A que envolve conhecimentos em tecnologias é uma delas. São 46 vagas distribuídas para tecnólogo em segurança da informação, técnico em manutenção de equipamentos de informática, instaladores de sistemas eletroeletrônicos de segurança e de equipamentos e linhas telefônicas e técnicos de manutenção eletrônica. As remunerações podem chegar a R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Ao todo, são 478 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (23), em 61 profissões diferentes para atuar na construção civil, comércio, serviços e saúde. O melhor salário do dia é de R$ 3 mil, oferecidos em uma vaga para contador para trabalhar como analista de mercado.

Um dos setores que puxou a alta nas contratações no Distrito Federal este ano, a área de Serviços vem com vagas para cabeleireiro (1), manicure (3), cuidador de idosos (1), empregado doméstico (3), jardineiro (2), lavador de carros (7) e mecânico (10). As remunerações variam de R$ 1.045 a R$ 2,5 mil mensais, mais benefícios.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. Nesta semana, em razão do recesso de Natal, as unidades estarão abertas até as 14h desta quinta-feira (24), reabrindo normalmente na segunda-feira (28).

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília