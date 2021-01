Licitação do terminal rodoviário do Gama é publicada no Diário Oficial do DF

PUBLICIDADE

Foi publicado na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial do Distrito Federal, o processo de licitação da empresa que será responsável pela reforma do Terminal Rodoviário Gama Centro . Os interessados precisam encaminhar as propostas no endereço indicado até o dia 19 de fevereiro de 2021 .

O valor previsto para a realização do projeto é de R$ 4.611.841,19 e o período para a finalização da obra é de 18 meses. A expectativa é que de cerca de 60 empregos diretos e 30 indiretos sejam gerados.

O conjunto da obra inclui a adequação das instalações à atual demanda de transporte púbico, bem como a recuperação e a atualização das redes de instalações de água, esgoto, elétrica, telefônica, prevenção contra incêndio e acessibilidade.

“O objetivo é requalificar e readequar a edificação às necessidades e normas técnicas atuais, inclusive no que tange a acessibilidade”, explica o Subsecretário de Terminais, Ronivaldo Bento Costa.

As melhorias de acessibilidade vão proporcionar mais conforto para os usuários do terminal e segurança para as pessoas com deficiência. Entre os boxes de paradas dos ônibus serão construídas calçadas dotadas de rotas acessíveis e serão eliminados os degraus das plataformas e das áreas comerciais do terminal.

Com a reforma, os 18 boxes do terminal serão realocados de forma que o telhado da edificação passe a proteger os usuários das intempéries no embarque e desembarque. O telhado será substituído e a cobertura ficará mais alta.

Além disso, será feita a reformulação dos sistemas elétrico, hidráulico, esgotamento sanitário e combate a incêndio, reforma dos seis banheiros e áreas administrativas, reconstrução do pavimento das áreas de circulação dos ônibus além da substituição de revestimentos de pisos e paredes das áreas comuns.

O terminal rodoviário Gama Centro ocupa um terreno de 5.760,00 m², próximo a diversos órgãos públicos em área de grande movimentação de pessoas. O espaço dispõe de 24 vagas para estacionamento de ônibus. Além das 23 linhas urbanas, o terminal recebe viagens do transporte rodoviário interestadual e semiurbano.

Só a frota do DF chega a 75 veículos, com 687 viagens de segunda a sexta, 464 aos sábados e 314 aos domingos. O terminal também possui cerca de 80 permissionários que desenvolvem diversas atividades comerciais, tais como lanchonetes, restaurantes, lotérica, farmácia, lojas de roupas e suprimentos de informática.

As informações são da Agência Brasília