Lacen-DF é o primeiro a realizar testagem molecular de Covid-19 por número de habitantes

O Laboratório Central de Saúde Público do Distrito Federal (Lacen-DF), desde a chegada da pandemia de coronavírus na capital, já realizou mais de 12 mil exames moleculares (RT-PCR) para detecção do vírus. Dessa forma o Distrito Federal é a 8ª localidade do país que mais realizou testes moleculares em número absoluto e o primeiro em testagem molecular por número de habitantes, com 40 testes por dez mil habitantes.

“Quanto mais testes realizamos para detecção molecular, conseguimos identificar os pacientes em fase inicial da doença. Com isso, fazendo a medida de isolamento e internação desse paciente, diminuindo a disseminação da doença e aumentando a chance de cura”, explica o diretor do Lacen-DF, Jorge Chamon.

Com 245 servidores e 60 atuando apenas com exames de coronavírus, são realizados cerca de 500 testes diariamente. Desde o início da pandemia, o Lacen-DF passou a trabalhar 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Teve a ampliação da produção de kits de coleta, da logística e da autorização de realização de TPD para os profissionais do Lacen-DF.

“Fizemos os investimentos necessários em insumos e recursos humanos para alavancar o trabalho do Lacen, que é fundamental, principalmente, nesse momento em que enfrentamos uma pandemia. Precisamos de agilidade nos resultados para poder tratar e salvar vidas”, ressalta o Secretário de Saúde Francisco Araujo. Para ele os resultados que estamos vendo hoje foram consequência do apoio que o governador Ibaneis às ações da secretaria. “Tudo que estamos fazendo são diretrizes estabelecidas pelo governador”, complementa.

O Lacen tem dado o resultado dos exames em no máximo 48h e hoje não há demanda reprimida no laboratório.

