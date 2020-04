“Juntos por Brasília, Juntos pelo Turismo”: Movimento para enfrentar a crise

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal está lançando um movimento em parceria com entidades da cadeia turística e todos os cidadãos que simpatizam com a causa e/ou sentem que podem fazer parte da construção de soluções. O manifesto #juntosporbrasilia e #juntospeloturismo é um chamado que vem da necessidade do setor e pretende gerar uma grande onda de apoio à capital Patrimônio Mundial da Humanidade. Segundo dados do World Travel & Tourism Council (WTTC), o turismo gera um a cada cinco empregos no mundo.

Ao mesmo tempo que está entre as atividades mais afetadas pelo coronavírus, o turismo também pode ser um grande aliado na recuperação econômica após o fim do período de isolamento, já que possui um imenso poder de fomentar a economia e tem uma cadeia que abraça desde o micro e pequeno empreendedor até grandes corporações. Todo o setor terá um grande desafio pela frente. Portanto, o apoio do governo será fundamental para superar esse momento.

“São mais de 50 atividades que o setor representa. O turismo tem a capacidade de gerar empregos como poucos setores da economia. Estamos dando forma a um movimento que está em andamento desde o início da pandemia. O nosso governador saiu na frente e adotou medidas efetivas. Nós estamos atuando com um forte senso de união e pensando em soluções para voltarmos com ainda mais força”, reforça Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do DF.



Ao total, 19 entidades do DF estão apoiando a causa, englobando o setor hoteleiro, gastronômico, entidades ligadas a produção de eventos, associações e federações ligadas ao turismo e ensino superior, além de diversos sindicatos do setor. Entre elas, estão a Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo (ABARE), Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Brasília e Região Convention & Visitors Bureau (BRCVB), Câmara de Turismo e Hospitalidade , Centro de Excelência em Turismo da UnB, Fecomércio-DF, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio-DF, Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (FETRATUH), FIBRA, Sindicato das Empresas de Turismo do DF (SINDETUR).

A ação irá criar grupos de trabalhos e, após reuniões, serão desenvolvidos relatórios de ações estratégicas, diretrizes e atividades. Os grupos de trabalho serão organizados por afinidades e áreas de atuação, como eventos, estratégias, rotas turísticas, qualificação, nicho turístico, gastronomia e trade turístico.

“Estamos vivendo um momento crítico pela epidemia do novo coronavírus e a economia sofre com este cenário. Por isso, o movimento Juntos por Brasília e pelo Turismo é tão importante. A iniciativa estará unida para que o Turismo – importante gerador de emprego e renda, possa buscar alternativas e se recuperar”, ressalta Francisco Maia, presidente da Fecomércio-DF.

Para Carlos Alberto de Sá, presidente da ABAV-DF, a iniciativa pode criar um ambiente para, no momento seguinte à crise, recolocar Brasília no cenário que ela merece e vendê-la para todos os brasileiros, complementando o nosso turismo interno. “Com a criação dos grupos de trabalho, espero que a gente consiga criar ideias e condições para fazer atrair novamente o turista, principalmente o brasileiro”. Adriana Pinto, presidente da ABIH-DF, ressaltou que o momento é difícil para todo o segmento, mas a atuação da Setur é fundamental para pensar no período pós-pandemia. “Isso é essencial porque, enquanto os empresários e executivos estão focados nos seus negócios e em sobreviver a essa crise, a Setur já está enxergando oportunidades para a retomada no período após a pandemia. Eu parabenizo todo esse trabalho de união, porque vamos precisar muito para o futuro”, complementou Adriana.

A campanha

As hashtags #juntosporbrasilia e #juntospeloturismo dão o tom da campanha e serão utilizadas para que todos possam acompanhar as ações, além de facilitar a interação entre representantes do trade e o cidadão que se interesse pelo assunto, pauta ou ação. Na campanha, a hashtag ganha um novo simbolismo: seu grafismo se transforma em corações – sintetizando um movimento que traz, em si, o amor por Brasília e por uma vocação que cresce na capital, o turismo.

O enxoval, que será disponibilizado às entidades, conta com a logomarca, avatar e posts para as redes sociais, e-mails marketing, peças para o WhatsApp, máscara para foto do Facebook e capa para a rede social, banner para site e stickers para WhatsApp.

Para completar, um filme dá forma e voz ao movimento. As imagens retratam a beleza e harmonia de Brasília e sintetizam o senso de ação, colaboração e união em prol da capital. Este vídeo também nos lembra que Brasília é um destino turístico único e que está de braços abertos para quando tudo isso passar.

Confira o filme acessando o link https://youtu.be/H3LwEoRIhUc