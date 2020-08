Jovem é encontrado sem vida no Lago Veredinha, em Brazlândia

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (13), o Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontrou o corpo do segundo jovem que se afogou no Lago Veredinha, em Brazlândia, na quarta-feira (12).

As buscas se iniciaram ainda na noite de quarta (12). Um dos adolescentes, de 17 anos, passou cerca de uma hora na água, mas foi resgatado com vida e levado ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBz). Ele apresentava vômitos, tosse e dor de cabeça.

Às 22h de quarta (12), os bombeiros pausaram as buscas, retomando na manhã desta quinta (13). Por volta de 9h20, o segundo jovem, também de 17 anos, foi encontrado sem vida.

As equipes de resgate ficaram submersas por 40 minutos na água em busca do adolescente. Ele estava a nove metros de profundidade e a 100 metros da margem. O Corpo de Bombeiros afirma que “as buscas tiveram complicações em decorrência da baixíssima visibilidade, 30 cm, e do fundo lamacento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE