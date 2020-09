Jovem desaparecida em Sobradinho volta para casa

PUBLICIDADE

Após dias de aflição, os familiares de Alhandra Pires de Oliveira, 25 anos, celebram o retorno da jovem para casa. A estudante de pedagogia estava desaparecida desde sábado (5), quando saiu de casa, em Sobradinho, para fazer compras na Asa Sul.

A família suspeitou de sequestro e o caso foi registrado na 13ª Delegacia de Polícia Civil, na terça-feira. Porém, a jovem voltou espontaneamente para casa na tarde desta quinta, dizendo estar em depressão.

“Ela fala que [no sábado] sentiu vontade de ir ao Pátio Brasil. Chegando lá, sentiu vontade de se matar, mas uma amiga ligou por acaso. Ela conversou e a levou para casa em uma chácara distante”, conta a irmã de Alhandra, Janine Pires Machado, 40 anos.

A estudante de pedagogia disse que ficou sem bateria no celular para entrar em contato com a família nos dias seguintes. Na última terça, ela chegou a enviar mensagem de Whatsapp para a mãe, Laudicéia Pires Silva, 58 anos: “Mãe, eu estou bem e viva. Kkkkk. Porém, a família não acreditou que havia sido ela a autora do recado.

“Esses jovens fazem isso, não sabe o que a família passa. Um simples áudio tranquilizaria… Mas agradecemos a todos, agradecemos a Deus por tê-la encontrado com vida”, afirma Janine.